民進黨台北市長候選人陳時中摟肩、牽手人妻女醫，6日被國民黨台北市議員徐巧芯分享照片踢爆後，綠營反控藍營拼貼、偷拍，陳時中本人則稱女醫來電道歉，9日還哽咽回應。前立委郭正亮9日在《大新聞大爆卦》節目強調，危機處理三步驟「澄清核心事實，對自己不符合主流觀點的言行表示認錯道歉，做善後」，而且要同時做完，但陳時中陣營不但三個都沒有做，女醫道歉還衍生出官威很大的觀感，不知在講什麼東西。

「要同時做三個動作，第一個就是對核心事實的澄清。」郭正亮表示，請問到目前為止，(綠營)有人解釋那個動作是什麼嗎？你的手明明就，坦白講，那個已經不叫搭肩了，那個叫「攬」，把她攬過來嘛，你去看照片，大家就看得清楚。這個事實上不難解釋，你可以說，我那天可能喝多了，我只是搭肩，讓走路不要走跌倒，引起大家的誤會我道歉，就結束了。他不願意嘛，他沒有對核心事實做描述或解釋。

郭正亮指出，第二個就是你如果有違社會主流觀點，那你就致歉，就認錯嘛，就說下次我一定會注意。第三個就是善後。結果第二天是那個女醫師打電話給你說「我感到很愧疚」，你不覺得很奇怪？這新聞為什麼會出來？（主持人馬千惠：他自己講的啊！）（王淺秋：說愧疚大可不必）「對嘛，我真的是嚇一跳！發生這個事情，怎麼是女方來跟你說她感到愧疚咧？」

「所以這個又衍生出另外一個層面，就你這個人是不是，官威好大喔？人家好怕你喔！」郭正亮說，這個新的層次又被人家衍生出來了，就是你不但沒有做個人的認錯道歉，還衍生出說別人跟你道歉、我不以為意，「哇哩咧，哩係低供啥？（你在講什麼啊？）」

郭正亮強調，陳時中的陣營直接說蔣萬安陣營派人偷拍不是嗎？這個就在講別人的錯嘛。本來要去引述，說這個是用photoshop拼貼的，後來人家(徐巧芯)說有47秒的影片喔，就「惦起」（噤聲）。這三個動作是要連動的，那今天他這個動作算善後，就他用哭的，就看你這個善後人家能不能接受。所以有關危機處理，不管個人名譽、公司名譽都一樣的，你去看任何危機處理的教科書，一定要這三個動作，然後要同時做完。

「我再複誦一次：澄清核心事實，對自己不符合主流觀點的(言行)表示認錯道歉，第三，做善後。」郭正亮批陳時中：「你都沒有做啊！」