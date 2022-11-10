中信兄弟在「台灣大賽」直落四橫掃樂天桃猿，世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長辜仲諒在洲際球場見證球隊完成二連霸，與教練和球員同享榮耀之後，隨即於深夜11點參與WBSC棒球部董事會的視訊會議。

辜仲諒透過視訊向各會員國代表分享兄弟二連霸的喜訊，WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）也特別恭賀辜仲諒、恭喜兄弟勇奪總冠軍。這也成為這次WBSC棒球部董事會討論未來五年世界盃棒球錦標賽議題的一段小插曲。

賽後談到球隊從「7年6亞」搖身變成二連霸的球隊，球員的拚勁讓他十分感動，直誇「這些小朋友了不起，用生命在打球。」他表示，球員們非常努力，總教練林威助也非常辛苦，他也感謝一軍所有教練團、在二軍厚植農場的彭政閔、王建民等人，就連沒被放進28人名單的周思齊他也認為是關鍵人物。

「他以一個學長給學弟很多鼓勵與安慰，我想大家都是同一條心，扮演好自己的角色，不一定要上場表現，幕後也很重要。」辜仲諒也提到，當初買下兄弟時很多人反對，也有許多象迷十分失誤，「花了很多時間證明只要用心，永不放棄、團結一致就能克服困難，我非常驕傲我的球隊已經證明我所講的精神，這個精神希望我的小朋友也能看到，也希望我最關心基層棒球能帶給他們榜樣。」

至於賽後與林威助說了些什麼？辜仲諒笑說是秘密，「原諒我現在不方便講，這是我跟他之間的秘密，是好的秘密，跟他講的事情是對整個台灣是有幫助的，過幾個月就知道了，是好事，對台灣棒球是一件很大的突破，會改變整個台灣棒球生態，台灣棒球市場很小，需要跨出去。」