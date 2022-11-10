深綠側翼「無良公關公司」10日晚間PO出一份文件，內容指稱藍營找狗仔跟拍陳時中，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，底下還有蔣萬安、徐巧芯等人簽名，遭徐報警提告，而其中徐點名的粉專謝立聖插畫，被眼尖網友抓包分享的文章已經悄悄刪除，引發熱議。

國民黨北市議員徐巧芯表示，目前確定提告的有無良公關公司、謝立聖插畫、靠北柯萊兒、日本語教室周若珍、海人、杜承哲醫師等粉專，一般帳號分享或跟著抹黑的也會一個一個提告。

深綠粉專謝立聖插畫也在第一時間分享抹黑文件，卻在徐巧芯報警提告後悄悄刪文，卻早已被鄉民截圖。(圖／取自PTT)

其中謝立聖插畫不僅在臉書分享，還大罵「真的有夠髒！噁」，但在徐巧芯提告、無良公關公司發表道歉聲明後，也立刻偷偷刪除分享的該篇文章，且未發任何聲明，慘遭網友揶揄。此外，日本語教室周若珍也在臉書PO文表示不知文件真假，因此先行刪除。

許多網友到遭點名的側翼粉專留言：「被告就縮，這樣要怎麼相信你們可以抗中保台」、「我還以為你是勇敢的台灣人耶，怎麼就刪文了」、「不要刪啊，我還要發雞排欸」、「被告會怕喔？」。