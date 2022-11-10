無良公關公司背後持有人遭網友起底，去年底曾和其他深綠KOL一同直播力挺林靜儀，林本人也親自出席對談。(圖／翻攝臉書)

無良公關公司分享文件後，還不斷標註其他深綠粉專求分享、討論，遭徐巧芯嗆「我在報警的路上，恭喜你」。(圖／翻攝自臉書)

綠側翼「無良公關公司」10日PO出一份文件，內容指稱藍營找狗仔跟拍陳時中，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，底下還有蔣萬安、徐巧芯等人簽名，遭徐報警提告，對此有網友起底「無良公關」本人真面目，曾同框綠委林靜儀直播，徐巧芯對此也表示會「我會傳給林靜儀，他們認識」。

無良公關公司PO出文件後，還標註多個深綠粉專求分享，遭徐巧芯聲明提告，1小時內緊急發出道歉文，表示未來不會再發文或回覆任何留言與訊息，也向受到波及的台派粉專道歉，願意接受警方調查。

網友們湧入臉書嘲諷，更有人起底出無良公關本尊真面目，發現在該粉專曾在去年底與其他深綠KOL一同線上直播，力挺當時正參與中二區立委補選的林靜儀，林靜儀本人也親自出席，與KOL們對話。

網友起底並分享無良公關本尊直播截圖後，徐巧芯也在底下留言，表示「我會傳給林靜儀，他們認識」，其他人也揶揄：「林靜儀認識，應該不會找不到人了吧」、「側翼們第一次線下見面會就是在法院」、「法庭同樂會開起來」。