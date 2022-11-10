即將在週五補辦婚宴的許維恩、王家梁，今（9）日出席UGG品牌秋冬新品鑑賞會活動，夫妻倆以洞洞裝作為共同元素，演繹秋冬新品之餘，也示範不高調又能曬恩愛的情侶裝穿搭方法，在活動上兩人透露都是鞋控，王家梁也爆料家中鞋櫃都放許維恩的鞋，自己的鞋子只能收納於倉庫之中，而許維恩也笑說「最近太久沒穿跟鞋出門，之前連穿雙出去發現鞋底都遇到鞋底脱膠。」被問到週五的婚鞋是否檢查好，「已經買了全新的！」婚禮當天保證完美。

UGG與王逢辰聯名鞋款，1萬7880元。（三諾提供）

此次兩人搶先逛品牌最新秋冬系列鞋款，許維恩非常喜歡腳上的UGG與王逢辰推出的限量聯名靴款，甚至想要一次購入黑、白兩色贈與老公，作為情侶鞋使用，不過卻立刻被提醒傳統習俗中既會送鞋，許維恩表示對此並不熟悉，不過下秒機智表示「那他給我10塊，應該就可以了。」

UGG Classic Clear Mini Checks 防水雨靴，5980元。（三諾提供）

本季UGG再度與王逢辰以「陰陽，二元論」為靈感推出全新聯名鞋款，，將UGG經典靴款解構出涼鞋和靴子兩種模組，可單穿也合體為未來潮流感的靴款，共有三種穿搭方式，該聯名鞋款將於12日正式販售;另外本季新品也涵括近期火紅的Y2K元素，如多彩的防水雨靴、毛絨拖鞋等，近期除搭配台北忠孝館滿額贈活動，10日至21日還有消費滿5000，贈送價值2280元的品牌亮鑽LOGO短袖T恤活動。