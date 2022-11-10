在俄烏戰爭初期於基輔機場炸毀的全球最巨大飛機安-225，最近證實正在重新建造，進度已完成30%，將替代被炸毀的那唯一的一架。新的機體將使用新打造的部件以及部份被炸毀的安-225拆下的完好部件，建造工作正在一個秘密地點進行。消息傳出後，許多烏克蘭的支持者大為振奮，認為重建安-225這架全球知名的標誌性飛機，將象徵烏克蘭在戰爭中浴火重生，對凝聚國家與國際社會的支持有重要意義。

烏克蘭安東諾夫飛機製造廠表示，已開始重新建造安-225，進度已完成30%，將替代被炸毀的那唯一的一架。圖為今年3 月遭炸毀的安-225。（圖／美聯社）

Russian 🇷🇺 reporter showing the interior of Antonov Airport. In the background we can see the wreckage of the destroyed An-225 Mryia. #UkraineRussianWar #An225Mriya #StopWarInUkraine pic.twitter.com/EojsIj9ozk — Juniorzacardi (@juniorzacardi) March 4, 2022

俄烏戰爭之初俄軍攻打基輔時於其近郊安東諾夫公司的基地霍斯托梅爾（Hostomel）機場發生激烈攻防戰，3月初發現停放於機棚內的安-225已遭戰火摧毀，全球航空迷與軍事迷為之扼腕。

俄軍攻打基輔時，停放於機棚內的安-225遭戰火摧毀，現在烏克蘭政府打算將它修復重建。（圖／美聯社）

5月初曾傳出一家陸企可能出資重建安-225的消息，但沒多久即發現是誤傳，這家公司只是在抖音帳號上發表一段安-225的短視頻，便引起大陸網民的揣測。經過媒體追查，也發現是一家掛著航空名稱卻資歷極淺、幾乎沒有什麼實質業務的空殻公司。而且當烏克蘭的戰況艱困，大部份分析都認為，烏克蘭當局即便有想法，也無法在當下動手重建這架對烏克蘭具有象徵意義的全球最大運輸機。另外，從安-225被炸毀初步照片看來，顯示其受損嚴重，重建可能性太低，雖然該公司有另一架完成度不高的機體，但戰爭情勢膠著，大環境仍不具備有利條件。

遭炸毀的安-225機頭全部毀損，但機翼與後段機身結構完整，整體修復初步估計可能要5億歐元。（圖／美聯社）

現在烏克蘭公開了重建安-225的消息，顯然是戰局轉趨烏克蘭有利。安東諾夫公司CEO加里洛夫（Yevgeny Gavrilov ）公開宣佈，已經開始建造第2架安-225夢想（Mriya）號巨無霸運輸機，以取代在戰火中被摧毀的那唯一的一架。他在其個人臉書上說：「目前，重建的設計工作已經開始。據專家估計，被毀的安-225殘骸中約有30%的部件仍可以用來建造第2架，重建的經費至少要5億歐元（合台幣160元）以上。不過現在談論具體金額仍為時過早，更多詳細的信息將在烏克蘭戰爭勝利後公佈。」

隨著重建工作開始推動，烏克蘭政府也為安-225設立專屬網頁，方便支持者了解被損毀的首架安-225的詳細狀況。若從網站的影像看來，安-225雖然前半部機首毀損嚴重，噴射引擎也僅剩下3台，但機翼與後半段機身結構仍大致完整。或許因為如此才燃起安東諾夫飛機製造廠以舊機重建的方式來恢復安-225，除了重拾這架全球最大飛機的號召力之外，也象徵經歷戰火洗禮的烏克蘭能重獲新生。

The founder of Virgin Galactic, Richard Branson, in Hostomel, Kyiv oblast. Local authorities say, the billionaire was interested in the Antonov airfield, the last resting place of the legendary An-225 Mriya, and possibilities to restore it. pic.twitter.com/Do2pETwkj8 — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) June 29, 2022

如果戰爭獲勝，未來烏克蘭很可能以重建安-225夢想號的名義向全世界的支持者發起募款活動。今年5月初次傳出安-225可能重建時，英國富豪理查．布蘭森(Richard Branson)訪問基輔時也前往機場看望受損的安-225殘骸，他也表示願意資助修復。稍早之前烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，有計劃籌集8億美元來重建安-225。

安-225是全世界最巨大的飛機，機長84公尺，高度超過18公尺，有6部噴射引擎，最大載重量250噸。它是蘇聯暴風雪號太空梭工程的配套專案，用於運送太空梭與其運載火箭等大型設備，由安東諾夫設計局開發，於1988年首飛，隔年就進行裝載太空梭後的試驗飛行，此後在國際上到處參展宣揚國威。由於蘇聯晚期缺乏資金，安-225一共生產了2架，且第2架只造了一半就停工。蘇聯解體後烏克蘭獨立，安東諾夫公司歸屬於烏克蘭，安-225卻一直閒置，直到2002年經過整修之後開始做商業飛航。此後其所到之處都成為當地最熱門新聞，在全球擁有大量的粉絲，

安-225運輸機是前蘇聯暴風雪號太空梭工程的配套專案，用於運送太空梭與其運載火箭等大型設備，經常在世界各地展出以宣揚國威。（圖／Atonov)

進行商業飛行後，超級巨大的安-225不論到哪裡都是當地極受矚目的新聞，它曾經造訪中國大陸多達9次，幾乎都降落在河北省石家莊市的正定國際機場。它首飛中國是2013年，當時是將一批中國北車公司在唐山製造的軌道電車，送到土耳其的薩姆松（Samsun）市。中國也曾於2016年考慮與烏克蘭合作研發安-225系列的重型運輸機，合作項目的合約價值高達5億美元，但最後與馬達西奇發動機收購案一樣，在美國的作梗下沒有談成。

安-225有9次飛臨中國大陸，其中8次選擇石家莊機場降落。圖為2015年到石家莊載運德國某汽車公司用於整車生產的模具。（圖／中新社）

在俄烏戰爭時後，安-225被炸毀引起全世界關注，網路時代來臨讓烏克蘭認清安-225已非僅靠特殊商業飛行苟延殘喘的大型運輸機，它已經成為烏克蘭的國家形象，也是烏克蘭從這場獨立以來最慘烈戰爭中浴火重生的象徵。可以預期的是，如果烏克蘭在抵抗俄羅斯的戰爭獲勝後，在國家重建過程中，烏克蘭高級官員與軍人、民間代表，若搭乘這架飛機到各個曾幫助烏克蘭的國家表達感謝，必屬盛況空前，安-225夢想號也會成為全球合作抵抗武力侵略最有力的象徵。