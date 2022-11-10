北市警中山分局偵查隊長在2019年任職內湖分局時，值班與友人至內湖行愛路、地下匯兌業者開設的招待所喝酒、賭牌九，8日被前立委黃國昌PO照爆料後，警局調查屬實，記大過一次並調整非主管職務。台北市議員徐巧芯9日晚間表示，前幾天有找了調查局，本來準備分案，希望要將郭哲敏的招待所調查清楚，如今警紀案先一步爆發，她呼籲內湖分局要自清，是否還有高階警察涉足該處賭博。

徐巧芯9日晚間為了臉書上綠營側翼粉專，張貼偽造她與國民黨台北市長候選人蔣萬安等人簽名的不實文件，指他們找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，她直斥這完全是變造的文件，完全是抹黑、扭曲，她氣得直衝松山分局，提告意圖使人不當選、偽造文書和加重誹謗等5罪。

徐巧芯在進入中崙派出所製作報案筆錄前，接受媒體訪問，談到中山分局偵查隊長涉足招待所賭博被拔官一事，她表示本來前幾天有找了調查局，提供相關資料要舉發內湖行愛路的招待所，可能有高階警官在該處賭博。

她說，地下匯兌業者郭哲敏在信義區的招待所，就是警大校長陳檡文被踢爆2017年曾與業者前往的88會館，因被檢舉後停業，轉移陣地到內湖。

據她了解，「那邊現在並沒有停業」，老闆都是郭哲敏，就是日前因地下匯兌案件潛逃出境的主嫌，「很驚訝居然有內湖分局的警察在那賭博。」她要求內湖分局務必徹查，該處是否還有其他賭博情形，是否還有高階警察參與，都要趕快調查。