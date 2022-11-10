年底縣市長選舉，進入倒數16天。目前全台22縣市長中，民進黨有7縣市，國民黨有14縣市執政，其中大部分的縣市長都要尋求連任。政治評論員黃士修表示，桃園市跟基隆市只要有約6成5的投票率，國民黨桃園市長候選人張善政跟國民黨基隆市長候選人謝國樑，都有小贏的機會，國民黨就有機會上看16席。

黃士修今（10日）在香港媒體《中評社》受訪時表示，國民黨蔣萬安在台北市長選戰是穩住了，藍營有望拿回台北。但國民黨在苗栗縣的選情不妙，所以能不能再增加縣市長席次，就要看桃園市長和基隆市長的選舉結果。桃園市長候選人張善政和基隆市長候選人謝國樑的民調，都小幅領先民進黨對手，關鍵就在於投票率高低。如果投票率只有6成，對綠營比較有利；若衝過6成，藍軍在這兩縣市就有贏的機會。

黃士修指出，民進黨在桃園歷經前新竹市長林智堅論文抄襲，以及桃園市長候選人鄭運鵬曾到大陸經商等爭議，選情卻一直沒有崩盤，重點就在於桃園市長鄭文燦的強力拉拔，加上張善政的溫和性格以及選戰策略一直沒有很到位，目前張善政的民調還能微幅領先，只是因為大家討厭民進黨。

黃士修表示，國民黨的選情還要看桃園市跟基隆市，這兩縣市都是藍綠對決，目前選情膠著。所以國民黨縣市長席次能不能增加，最後決勝關鍵在於桃園和基隆的投票率，只要有約6成5的投票率，張善政跟謝國樑都有小贏的機會。國民黨就不只六都可過半，還能拿下16個縣市的執政權。