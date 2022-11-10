26歲徐韜6年前因參加選秀節目踏入演藝圈，一心想往演員方向前進的他，直到拍攝電影《流麻溝十五號》，中間空了近3年沒有拍攝新作品，這段空窗期讓他大嘆：「不想再回想了。」不過熬過低潮後，他也變得開朗許多，接到電影演出外，也趁空檔時間去居酒屋打工，還遇上酒精中毒昏厥的客人，讓他印象深刻。

徐韜近期曾演出廣告「麥當勞歡樂送」爽朗外送員；在《紅色氣球》、《高校英雄傳》、《大崎下》也有吃重戲份。不過他在疫情後有一段時間沒作品，那時候剛退伍，對人生也有些迷惘，即使接到拍攝，也都是MV、廣告或是戲份不多的客串角色，坦言長時間沒接到自己喜歡的演出機會，「那真的是會讓人失志，也沒有什麼成就感。」

處於空窗期的時間不短，徐韜努力培養實力填補時間來等待時機。（圖／侯世駿攝）

不過即使中間空窗期相當長，期間徐韜也參加茁劇場小Q徵選，結交到一群好友，而空閒時間他會做的就是看電影、上表演課、看表演相關的書，或是去學太極讓心思沈靜，來培養實力、等待時機，「那時候沒想過要放棄，就覺得自己應該這麼做（上課）。」

如今回頭看低潮期，他也看得很開，直呼：「人生很多事情其實就只能接受，我有想要做的事情，但（那時候）可能沒辦法如願。」以前他可能會想要多些獨處時間，自認「是個憂愁的人」，但熬過低潮以後，他變得更願意敞開心扉跟人聊天，與人的距離感也縮短許多。

徐韜靠著交朋友和打工讓自己有更多生活經驗。（圖／侯世駿攝）

拍完《流麻溝》後，他就像是開啟新階段，笑說再也閒不下來，趁拍戲空檔去居酒屋打工約8個月，「我才剛去，就遇到有人酒精中毒吐到昏過去。」一群人手忙腳亂趕快叫救護車，成為他居酒屋打工最深刻的回憶。近來他也接下BL劇新作品《HIStory5-遇見未來的你 Love in the Future》，透露過去大多飾演陽光可愛的角色，希望未來能有機會挑戰硬漢、比較凶悍的類型，持續朝向演員之路邁進。

近來徐韜接下BL劇新作品《HIStory5-遇見未來的你 Love in the Future》。（圖／取自徐韜臉書）

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