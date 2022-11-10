國民黨台北市議員徐巧芯前天深夜曝光民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後摟人妻照片，引發熱議。粉專「無良公關公司」昨(9日)晚間再PO出一份文件，當中提及要找狗仔跟拍縣市長候選人，還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、議員徐巧芯、立委洪孟楷等人的簽名字樣。對此，洪孟楷今(10日)凌晨在臉書透露，在警局做筆錄時，看著一個個轉發的粉絲專頁開始改口、道歉、刪文，「很抱歉，能截圖的我都截圖，我絕對不會姑息，一定告發到底！」

洪孟楷在臉書談到，昨晚網路突然出現捏造、假偽的企劃，意圖帶風向建構網軍，並且P圖把他、徐巧芯、蔣萬安、李德維四人的簽名放上，這已經違反選罷法、刑法偽造文書等相關法令，十分令人生氣，因為選舉，竟然可以直接無中生有、假造文件，這不是「惡假害」、什麼才是「惡假害」！

洪孟楷認為，如果不能揪出誰製作的文件，未來任何時候，都可以有人拿著莫須有的罪行硬塞你口。如果不能制止轉發假造文件，未來任何時侯，都可以用網軍聲量，讓白的變黑。過去有太多人中這樣的計、吃這樣的虧。他說，只是沒想到，今年沒參選，還會被這樣抹黑造謠，台灣不能姑息這樣惡意的行為，要用自己的力量守護法治的家園。

最後，洪孟楷也敬告綠營的所有朋友，選舉是一時、但做人是永久，不要為了一次選舉賠上自己的未來，刑事責任會跟自己一輩子，今早也會透過正式記者會再向外界說明，直球對決、綠營側翼出來面對。