九合一選舉將於11月26日投票，選戰倒數16天。一份最新六都市長看好度網路民調顯示，台北市由國民黨候選人蔣萬安以41.9%奪冠，新北市由國民黨候選人侯友宜以63.4%奪冠，桃園市由國民黨候選人張善政以42.7%奪冠，台中市由國民黨候選人盧秀燕以59.5%奪冠，台南市由民進黨候選人黃偉哲以33.5%奪冠，高雄市以民進黨候選人陳其邁以39.8%奪冠。此結果引熱議，其中新北市市長侯友宜看好度竟領先對手近50%，不少網友表示驚訝又讚嘆。

《yahoo!新聞》7日起針對六都市長看好度進行網路民調，截至今（10）日早上7時30分，已有超過36600人參與投票。台北市長部分，蔣萬安以41.9%勝過無黨籍候選人黃珊珊的13.0%、民進黨候選人陳時中的11.0%。新北市長部分，侯友宜以63.4%勝過民進黨候選人林佳龍的14.2%。桃園市長部分，張善政以42.7%勝過民進黨候選人鄭運鵬的16.3%。

台中市長部分，盧秀燕以59.5%勝過民進黨候選人蔡其昌的13.2%。另如台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁的看好度也都如外預期領先對手。

此結果引發熱烈討論，其中黃偉哲看好度33%讓許多網友認為「不只如此」，不少人湧入《yahoo!新聞》及臉書相關連結留言：「網路民調參考就好，黃偉哲至少會贏30%」、「台南人笑而不語」；另有不少網友直言「侯友宜狂贏近50%耶！真的有夠強」、「侯友宜還是一如既往的輾壓對手」、「盧秀燕超猛，綠營怎麼打都不動如山」、「期待燕子創史上最高票紀錄」。