新北市一名蔡姓公公看上媳婦小婷（化名），趁兒子出差時從中作梗，稱「兒子外面有女人」，甚至8度無套性侵小婷，令人髮指的是，小婷向老公求救「爸爸剛剛強暴我」，老公卻要她別報警，小婷最終在友人鼓勵下才鼓起勇氣報警。一審依強制性交罪，判蔡男4年6月徒刑，案經上訴，高等法院9日駁回。可再上訴。

判決書指出，蔡男與兒子、媳婦小婷同住於新北市，2020年間蔡男見兒子前往台中出差，便向小婷胡言亂語，洗腦「兒子外面有女人，快離婚」、「心不在妳身上」、「不要再愛他」，還向小婷告白，稱喜歡小婷很久，希望小婷當他的女人，當時小婷因情緒低落哭泣，蔡男見狀開始上下其手並性侵得逞。

豈料蔡男食髓知味，截至同年9月間，接續以相同方式無套性侵小婷共8次，小婷初次遭侵犯時便告訴老公「爸爸剛剛強暴我，我好痛苦」，但老公僅回覆貼圖或文字回應，「怎樣啦，工作，忙」、「我怎麼救」，老公甚至表明蔡男有前科，若這次再入獄恐會關更久，要求小婷不要報警，最終小婷想起友人建議，才鼓起勇氣前往醫院驗傷並報警提告。

對此，蔡男坦承與小婷發生5至6次性行為，但強調2人兩情相悅，稱小婷曾經傳訊息要求幫忙買酒，有一次小婷洗完澡裸體問他知不知道屁股很翹，並抓他的手去摸屁股等，認為自己與小婷感情不錯，但應該是小婷不滿他匯錢讓兒子養女人，才心生不滿。

一審士林地院依強制性交罪，判蔡男4年6月徒刑，案經檢方與蔡男上訴，台灣高等法院斥責蔡男罔顧人倫，使被害人身心受創並留下難以磨滅之陰影，應予嚴加非難，明知被害人為其媳婦，當時尚未離婚，竟以強暴之手段對她為8次強制性交行為，且犯後始終否認犯行，難見其悔意，犯後態度非佳，考量8次犯行間僅相距不到1個月、時間甚近，認為原審無違誤，故維持原判。可再上訴。