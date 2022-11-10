藝人錦雯(黃錦雯)與琇琴(于子育)組成歌唱組合「錦繡二重唱」，而兩人除了在歌壇上表現亮眼外，也皆有朝戲劇圈發展，日前錦雯在節目上吐出一開始拍戲時，遭同行霸凌，讓她相當害怕，而講到激動處更是忍不住淚灑攝影棚。

錦雯近期於節目《命運好好玩》透露，過去曾自掏腰包300萬發唱片，但是卻因為獨立製作無法兼顧宣傳，導致效果不彰，但錦雯仍認為只有做音樂才是她最快樂的事情，接著，她回憶道16年前她剛跨入戲劇圈時，遭「霸凌」讓她有段時間相當害怕拍戲。

錦雯回憶當時2006年第一次拍戲，當時她的演技不太純熟時常NG，因此有時會不小心耽誤到劇組的時間，由於他當時擔任女主角早起化妝時，化妝師曾拿黑色髮夾戳他的頭皮，梳頭髮時也會相當用的去拉扯，讓錦雯直呼「原來拍戲是這樣」更讓她從此留下陰影，後來經過多年的調適，與經紀人的鼓勵，才逐漸繼續拍戲，並在戲劇圈中站穩腳步，讓如今的她在劇組裡能感到「自在」。

事實上，錦雯在1998年與琇琴組成「錦繡二重唱」，發行多張專輯，甚至曾獲得第12、13屆金曲獎最佳重唱組合獎，然而在戲劇方面，兩人也有不錯的發展，其中錦雯更是參演《鳥來伯與十三姨》、《天下父母心》、《正義的算法》等多部不同類型的戲劇作品。