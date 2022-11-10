行政院長蘇貞昌日前到龍潭科學園區進行視察，突然宣布第3期計畫正式啟動，要中央、地方及各相關部會團結合作，更傳出台積電1奈米廠將會落腳在該處，但國民黨立委林奕華質疑，過去1年內的國科會報告不見龍潭擴建三期一事，且明年度根本沒有編任何相關預算，砲轟此事成為政治操作、選舉支票。

林奕華昨（9）日在臉書表示，蘇貞昌本月3日前往龍潭科學園區進行視察，突然宣布要擴建3期，經濟部長王美花本月7日更在立法院稱「這件事情已經討論超過一年了」，但她調閱資料後發現，國科會一年內提供給立法院的各種報告，全無提及此事，質疑「龍潭三期擴建計畫經濟部真的有跟國科會討論超過一年了嗎？到底是跟誰討論？內容是什麼？」

「台積電落腳龍潭三期事前竟毫無計畫，難道是行政院帶頭政策買票？」林奕華指出，連國科會在今年9月12日進行的預算說明簡報中，都沒有龍潭科學園區擴建3期一事，「這件事，是有什麼不能說的嗎？或者其實只是配合選舉政治操作，目的是為了拉抬桃園市長民進黨的選情？」

林奕華強調，科學園區並非說擴建就能擴建，而是要有先導計畫、配套措施等，且現在根本連預算都沒有編，怒批行政院不尊重體制與專業，根本是大開空頭支票、政策買票。