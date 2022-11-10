熱爆！氣象專家吳德榮表示，今、明兩天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗，高溫30度以上，周六至周日乾空氣壟罩，各地高溫再升至34度；氣象局指出，周日晚起至周三變天，受東北季風影響，北台灣轉涼至20至23度，較這幾天破30度的高溫，氣溫暴降逾10度，同時大台北、東半部也會有局部雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（11日）兩天桃園以南晴朗，大台北多雲時晴，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼，中南部晨間有局部霧。今北部氣溫19至30度，中部20至33度，南部19至33度，東部18至32度。

周六、日（12、13日）乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，中南部晨間有局部霧；白天暖熱、各地區高溫將推升至33、34度，夜間輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意。

吳德榮表示，周日晚起至下周三（13至16日）受東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼，桃園以南晴時多雲，中南部氣溫稍降。氣象局表示，周日晚起至下周三東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，氣溫降到20至23度，較這幾天破30度的高溫，氣溫暴降逾10度。