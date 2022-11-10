53歲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）接受時尚雜誌專訪，以火辣的穿著登上封面，她透露年輕時因為全心投入事業發展，疏忽了結婚生子的可能性，以至於其後她花費相當多精力對抗不孕，她對年輕時沒有動卵感到後悔，並坦言：「我願意付出任何一切，如果某人當初能對我說：『去凍卵、幫妳自己一個忙。』我就是沒思考這件事，所以我現在就是這樣了，船已經開走了。」

安妮斯頓曾與「小布」布萊德彼特有過5年婚姻、與賈斯汀瑟魯斯則結婚2年，她透露「我曾試著懷孕，那對我是充滿挑戰的道路——懷寶寶的道路...所有這些年來的猜測...真的很令人難受。我曾做過試管嬰兒、喝中國茶，各種你想像得到的方法，我嘗試了每種方法。」但她未說明是在哪一段感情關係中嘗試懷孕。

安妮斯頓曾演出被奉為經典的情境喜劇《六人行》，以「瑞秋」角色大受歡迎，現在已成一線女星。她直言自己年輕太過注重事業，忽略自己有可能想要子女的可能性，「我過去就是在乎我的事業，老天卻不容許一名成功女性沒有子女，而那些關於我丈夫會離開我、我們分手並結束婚姻，都是因為我不肯給他一名子女的說法，完全是謊言，我現在沒有什麼好隱瞞的」。

如今，她登上《Allure》雜誌的封面，僅穿著黑色胸貼式比基尼，秀出火辣的曲線，保養得宜的她，完全看不出已經53歲，而這張大尺度的背後，想表達的是「我現在沒有什麼好隱瞞」主張，希望能藉由這段訪談與照片，啟發女性坦率的面對人生的選擇。