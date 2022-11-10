女戰神再發威！段宜康嗆徐巧芯「害自己人」 本尊4分鐘神踢館反酸「這句」：欠的曲棍球什麼時候要吞

臉書粉專「無良公關公司」昨（9）日貼出一份文件，暗指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，圖片中更有國民黨台北市長候選人蔣萬安、蔣萬安競辦發言人洪孟楷、李德維及台北市議員徐巧芯簽名。徐昨深夜11時50分完成筆錄，強調面對抹黑偽造的黑函，「醒醒吧側翼，我一個都不會放過」更預告今上午將召開記者會，會有「大場面」，放話「我要看到血流成河」。此消息獲1.6萬人按讚，大批網友大喊「加油」為徐打氣。

徐巧芯昨日深夜11時50分在臉書發文表示，她終於完成筆錄了，面對抹黑偽造的黑函，「醒醒吧側翼，我一個都不會放過！」她已經找到了偽造其簽名的出處，是過去四大公投的連署書放在臉書上的照片；該份造假文件也是漏洞百出。

徐巧芯指出，提告對象目前有：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師。之後還有約20-30餘人的資料整理好後會再提到地檢署。徐強調，任何分享、附和黑函者，見一個告一個，要看大場面的，明天上午還有記者會；徐更喊話，「我要看到血流成河」、「法院可以開側翼同樂會了」、「道歉有用的話要警察幹嘛」。

此文湧入1.6萬人按讚、近3000則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「巧芯加油！」「藍營第一女戰神，妳一定要加油！」「被妳圈粉了。講話超有梗，又勇敢」、「期待側翼的廬山真面目」、「有種大快人心的感覺」、「這次塔綠班翻車的速度應該是目前最快的了……約1個多小時就假意道歉還酸一下」。