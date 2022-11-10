在命理節目《命運好好玩》中合作多年的郭靜純與何篤霖，在郭靜純移居加拿大後，便甚少合體在螢幕前，讓許多觀眾相當難過。近日，郭靜純在臉書上更新貼文「接機囉」讓許多粉絲大感訝異。原來，竟是何篤霖將飛去加拿大，郭靜純見到何篤霖也難忍喜悅之情而落淚。

綜藝節目《命運好好玩》結合星座、塔羅牌，姓名學等命理內容，由於節目題材求新求變，且有著時下年輕人喜愛的星座內容，因而受到不少觀眾喜愛，而郭靜純搭檔何篤霖的主持，是節目中最久的一任。可惜的是，郭靜純於2019年舉家移民加拿大，並在今年9月時由拿下金鐘獎最佳男主角的陳亞蘭接棒。

郭靜純雖然交出主持棒，但依然沒有放下最愛的演藝事業，不只過去曾表示即便出國後，仍接下工作邀約，在社群平台上，也時不時得更新生活日常，以及拍攝影片和粉絲互動。豈料，在8日，郭靜純曬出一張陳年舊照，表示「命運好玩、不好玩、殘酷。都對，這就是人生。」自曝自己的父母逝世後，唯一的弟弟也在去年離世，讓她不禁在心中很自然浮現電影動畫照片中的人物依序化為煙消散了的感傷。

事實上，在當日的稍早之前，她就有曬出雪景照片，寫下「下雪了，心累了，眼濕了。」等字句，讓粉絲擔憂留言「我人生最艱難的時刻！是靠命運好好玩的黃老師和微微安老師一些命理分析，而讓我走過灰暗掉淚的日子，也許是天氣關係、讓妳有些感觸！累了就休息！眼睛濕了就濕了！而雪總會停的！希望妳在傷感後再找回開心的方向喔！祝福妳！」而郭靜純也暖心回應「我很幸運能看到您的留言！謝謝您的關心。」雙向打氣的舉動讓人看了相當感動。

郭靜純於貼文中表示將去接機。（圖／翻攝自郭靜純臉書）

此外，感傷貼文PO出不久，郭靜純就在臉書上預告接機，原來是何篤霖飛去加拿大找尋老朋友。兩人闊別3年沒見在合體時，郭靜純難掩淚光，與何篤霖相擁，感人場面讓不少網友都留言表示「有一種友誼叫何篤霖與郭靜純」、「見面感動到哭了，害我也哭了」。