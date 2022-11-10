長期追蹤總統蔡英文「論文門」的旅美學者林環牆8日在臉書公布證據，稱倫敦大學偷改公告的一個字足證形同共犯，引起討論。對此，國民黨立委賴士葆喊話蔡英文「誠實為上策」，並對該論文封存30年一事開嗆「躲得了一時，不能躲得了永遠」，歷史終究會給她遲來的定位和評價。

林環牆表示，2019年7月10日時，蔡英文曾在台北Dcard總部親手展示補發的博士證書，上頭的頒發日期為1984年3月14日，但今年2月3日倫敦大學進行相關公告時，聲明卻稱頒發時間為1984年2月，雙方時間不相同，而近日倫敦大學竟偷偷修改公告內容，將2月改成3月。

對此賴士葆昨（9）日在臉書直言，誠實是最好的上策，這是千古的真理，「政治是一時的，做人是永遠的」。賴質疑，蔡英文可以用權勢將論文封存30年，但她的論文不涉及國家機密，因此封存30年，根本荒謬違背常理，如果沒有不可告人之處，為何不敢公諸於世？

賴士葆也認為，彭文正和林環牆兩人追求真相的執著令人感佩，他們「本著不信真理喚不回的精神，鍥而不捨用盡洪荒之力隔海追討真相」，同時也冒著被打壓、通緝的危難，一點一滴的拼湊論文作假的疑點。

賴士葆痛批，蔡英文寧願背負外界的質疑，不敢現在面對真相，要等待另一個漫長的30年，但到時候，歷史終究會給她遲來的定位和評價，「躲得了一時，不能躲得了永遠」，而從這點也可以看出蔡英文的眼光短淺和膚淺。