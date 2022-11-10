民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照/鄧博仁攝）

國民黨議員徐巧芯昨(9日)晚間在臉書揭露一份資料，當中提及要找狗仔跟拍縣市長候選人，文件下方還出現國民黨台北市長候選人蔣萬安、蔣萬安競辦發言人洪孟楷、國民黨團書記長李德維及她的簽名，因此立即報案並製作筆錄；蔣競選辦公室強調，該份文件是偽造的。對此，媒體人黃揚明昨晚看完後也指出，「這百分之百假的」，因為他還挑到一個BUG，為什麼文中會寫「18~29歲青年選民之青睞」？

黃揚明指出，看這文件的邏輯很簡單，首先，這種文件不會有政治人物會在上面簽名，因文件上面的政治人物簽名檔案，都是民代的，無論是立委、議員，最常在文件上面連署簽名，因此簽名筆跡會被P圖上去不是不可能；他還挑到一個小BUG，為什麼文中會寫「18~29歲青年選民之青睞」？明明投票權還沒降至18歲啊！國民黨的會議如果做出這種結論，這政黨可以關門了。

另外，黃揚明也談到，又有一個Bug，就是表格中提及「國發院長林奕華」，事實上，國民黨的革命實踐研究院在2000年10月至2017年10月期間才改名為「國家發展研究院（簡稱國發院）」，之後就又改回原名革命實踐研究院，因此這份檔案極可能是拿2017年以前的舊檔案來改的。

對此網友亦紛紛留言表示「讓躲在鍵盤後的側翼出來曬曬太陽」、「已經血流成河了，非常開心」、「側翼亂源，絕對是『匿名』給的勇氣」、「今年選舉MVP就是這群側翼」。