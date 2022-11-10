台灣美食揚名國際，一名荷蘭、日本混血正妹Victoria表示，父親年輕時對中華文化有興趣，不僅自學中文及武術，也曾來台灣工作6個月，父親自此之後對台灣念念不忘，近日她想要出國旅行，父親不斷建議她來台灣，並大推台灣美食及人情味，還列了一串美食清單，包括雞屁股、蝦仁羹、蚵仔煎等，叮囑她一定要去士林夜市，強調士林夜市是他當年的最愛。

不要鬧工作室昨（10）日上傳最新影片，荷蘭、日本混血的Victoria在日本東京出生，她的父母在她9歲時帶她移居加拿大，她在加拿大念完大學後，一直想出國旅行，父親不斷推薦她來台灣，大讚台灣美食及人情味。

Victoria表示，父親非常熱愛中華文化，年輕時不僅自學中文，還學習武術，33年前（1989年）本要去大陸少林寺學武功，因為當時發生64天安門事件，父親只好改變計畫到台灣工作，短暫待了6個月。

Victoria被父親說服後，和男友Joris一起飛來台灣，父親叮囑她一定要去士林夜市，還強調「士林夜市是他當年在台灣最愛去的地方。」Victoria說，她出發來台灣前，父親開了一串美食名單，建議她嘗試，包括雞屁股、香腸、蝦仁羹、蚵仔煎、剉冰、珍珠奶茶、木瓜和西瓜牛奶，還說一定要在台灣吃蒙古烤肉。

影片上線，網友紛紛留言，「爸爸懂吃」、「開出這些菜單，很會喔」、「照著爸爸開的名單吃準沒錯」、「這爸爸真的內行」、「看到爸爸開出來的菜單，我以為他是上個月才剛來過台灣，也記得太清楚了吧」。