小編今天（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。聯準會為了打擊通膨，自今年3月啟動升息循環至今已升息15碼，但通膨降溫速度依舊緩慢，令部分人士擔心聯準會要將基準利率升至6％才會罷休，不過多數交易商認為聯準會頂多升息到5％至5.25％範圍就會收手。

【1】Fed升息 恐至6％才會罷休

聯準會在11月初宣布升息3碼，使基準利率達到3.75％至4％範圍，是2008年以來最高利率。但美國上周公布10月非農就業人口增幅超乎預期，意味著通膨降溫不是那麼容易。

【2】台積美國廠 加蓋3奈米廠

晶圓代工龍頭台積電位於美國亞利桑那州的12吋晶圓廠Fab 21廠建廠速度符合預期，並將於12月辦理首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，近期外電報導，台積電將會繼續興建第二座12吋晶圓廠，並建置3奈米產能。設備業者指出，該廠指的就是Fab 21廠的第二期工程，推估會在2025年後啟動建廠。

【3】電子大咖10月營收 面板雙虎 兩樣情

面板雙虎10月營收出爐，受惠於電視面板需求回升，友達10月營收171.8億元、月增5.5％。群創10月合併營收約156億元、月減8％。雖然第四季面板價格回穩，營收有機會終結逐季下滑的走勢，不過稼動率仍在低檔，營收反彈空間有限。

【4】共和黨掌眾院 美元將轉貶

美國期中選舉陸續揭曉，共和黨可望奪回眾議院控制權，拜登政府因此跛腳的話，聯準會（Fed）將成為美國經濟唯一主導者。若Fed基於通膨降溫開始放緩升息甚至降息，美元將結束強勢格局轉貶。

【5】幣安併FTX掀恐慌 加密幣崩

全球最大加密幣交易所幣安（Binance）證實收購第三大同業FTX的美國以外事業，但市場依舊擔心FTX償付能力，導致FTX在8日湧現擠兌潮，加密幣行情全面重挫，不僅比特幣跌至2年低點，FTX代幣FTT也暴跌76％。