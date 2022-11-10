香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年10日在大陸《環球時報》撰文指出，中共二十大報告指出，中國式現代化，是中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。中國共產黨在長期的探索和實踐的基礎上，成功推進和拓展了中國式現代化。國強必霸是西方邏輯，不是中國的。

鄭永年稱，中共領導是中國式現代化的重要政治前提。中國式現代化是中共領導下的社會主義現代化，是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質層面和精神層面相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，明確這樣的方向非常重要。

鄭永年表示，作為世界第二大經濟體，中國有能力實現這樣的現代化。再者，中共的政治意願同樣非常重要。看看英國最近發生的事情，隨著現代化在全球的推進，不少國家會產生很多社會、經濟、外交、內政等方面的問題，需要一個有效政府來解決這些問題。在歐美，當一個政府本身成為問題的時候，公眾就會對國家前途感到悲觀。中共二十大展現了一個強有力的政黨和領導集體，只有一個能力穩定的領導集體和政府才能真正推動現代化。

鄭永年說，強調中國式現代化，這個表述意義重大。一方面，中方希望各個國家都能找到符合他們自身文明文化國情的現代化。另一方面，也不會把自己的現代化模式強加給他人。這就跟美國不一樣，美西方總是想要把自己的現代化模式、政治制度等強加給其他國家。而中國式現代化為那些既追求發展又希望保持獨立的國家提供了一個選擇，但並不輸出這個模式。

鄭永年指出，大國是國際政治中的穩定力量。有效的國際秩序本身就是國際公共品，大國在其中往往起著更大的作用。中國給開發中國家發出一個訊號，那就是中國是和平與發展的世界力量。中國發展的成功，也是給這些開發中國家提供了既能實現現代化又保持獨立自主的可能。

鄭永年認為，推進和拓展中國式現代化，必須強調中共領導，而中共也有能力擔起這樣的重任。一個社會的執政黨一般有兩種前途，一種是被革命，一種是自我革命。西方國家認為，他們設計的政黨輪替制度可以解決執政黨「被革命」的問題，但西方國家政黨輪替已經過分頻繁。如今，在中產萎縮、社會加劇分化的情況下，美國的政黨輪替顯得越來越暴力，甚至出現「占領國會山莊」這樣的衝突。英國的政黨輪替也越來越民粹主義。

鄭永年強調，中共選擇的是另一條路徑，那就是自我革命。中共十八大以後，建立了制度性反腐敗體系，最重要的是監察權的確立。中共不會滿足現狀，一直在追求進步。也給其他國家提供另一種選擇。中國越有大國風範，美國在搞的團團夥夥就越困難。「國強必霸」是西方的邏輯，不是中國的。