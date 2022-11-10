藝人Gino(蔡東威)曾為男團K ONE團長，近年來跨足戲劇及主持界，演業事業發展令人看好，近期他從民視跳槽到三立，在八點檔《一家團圓》中飾演神明代言人方自在，然而，他昨(9)日在臉書上自爆「忘了先向太子爺公禮香報備」而造成嚴重後果。

Gino目前演出八點檔《一家團圓》中，他在當中飾演白天賣靈骨塔的業務，下班後化身太子爺乩身，這對他而言是相當大的挑戰，也曾透露為此做了不少準備，甚至當時還向太子爺允諾若拍攝順利，願意以吃素還願。

昨(9)日Gino突然在臉書上發文表示自己拍戲時受傷，導致骨裂，而他也透露其原因「這場武打戲是用太子爺公的法器『乾坤圈』來隱諭呈現，很特別，很精彩，但是我忘了先向太子爺公禮香報備～受傷之後經由其他帶天命的朋友告訴我才知道，既然飾演神明的乩身，任何有關的事情一定要先做禮香報備，表示尊重，又上了一課囉！」

事實上，先前Gino從民視跳槽至三立引起不小的風波，據悉當時甚至引發民視內部人員不滿，連與他情同母子的陳美鳳得知消息後也相當驚訝，對此Gino也於某次活動訪問中及臉書發文致歉，表示是他自己有所疏忽，也上了一課。