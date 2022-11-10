九合一選舉進入最後階段，國民黨台北市前議員羅智強表示，他9次赴屏東縣輔選，親眼看到支持國民黨候選人蘇清泉的民眾一次比一次多、熱情，他因此認為「選人不選黨」的效應已發酵，加碼喊話「打平了」、「逆轉即將發生」。此說法引熱議，獲得超過1.2萬人按讚，紛紛跳出來留言回應，並期待深綠之都能創造奇蹟。

屏東縣一向是綠營天下，現任縣長潘孟安因施政亮麗，多數民調也都顯示接棒的周春米支持度一直領先蘇清泉，應可順利當選屏東縣長，也是綠營在年底九合一選戰中，少數被視為「穩拿的」地盤。

但羅智強卻有不同看法。他昨（9）日在臉書發文直言，他有9次到屏東縣輔選，發現民眾一次比一次熱情、越來越多人支持蘇清泉，可見「選人不選黨」發酵，他樂觀認為屏東打平了，更喊話逆轉即將發生。

羅智強並痛批，潘孟安上任時大喊財政困難，請「屏東女兒」蔡英文照顧屏東，但民進黨中央地方雙重執政下，屏東的統籌分配款比率，竟比馬政府時還要低；民進黨屏東執政25年，越執政屏東越窮，老人福利倒數、年輕人大量外移、人口跌破80萬，高鐵南延、高捷延伸屏東、高屏二快、屏南快道、恆春觀光鐵道，這些潘誇口要大力建設的交通，到他要卸任都還是一場空。

羅智強指出，蘇清泉雖不能言善道，但他誠懇、熱情、親切、服務，一輩子都奉獻給屏東，跟民進黨比他才是一步一腳印深耕。他預言蘇可望創造逆轉奇蹟。

此文獲得超過1.2萬人按讚，網友紛紛留言：「下架民進黨大家一起努力」「票沒開出來都不知道結果，誰說屏東不可能翻轉！」、「蘇醫生令人感動」。