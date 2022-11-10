網上流傳「女生陰毛多＝性慾強」的說法，性學專家許藍方表示，陰毛量的多寡和女生的性慾並無直接關連，毛髮量的多寡其實和基因與種族有關，如果女生發現自己的毛髮過於旺盛，建議可以就醫檢查是否有多毛症的問題，否則不用太過擔心。

許藍方在YouTube影片上分享，網路上謠傳「女生陰毛多＝性慾較強」，因此不少人都有這樣的迷思，但其實女生陰毛的多寡，與性慾本身並無直接關連，簡單來說，身體毛髮多並不能代表女生的性慾強。

許藍方表示，毛髮多與男性荷爾蒙有關，先前曾說，男性的荷爾蒙高確實和性慾有關，但女生的男性荷爾蒙過多，則須注意是否有內分泌或其他器官的疾病，導致多毛症。不過，毛多不一定就是多毛症，可能只是毛髮較一般人更旺盛。至於什麼情況算是「多毛」，基本上就是毛多到連自己都覺得怪怪的，那就可以就醫請專業醫師幫忙診斷。

許藍方指出，毛髮的多寡與基因與種族有關係，根據研究文獻顯示，正常的陰毛量大約有2000到3000根左右，如果真的想知道陰毛量是否過多，然後真的又很閒的話，可以慢慢一根一根數，不過，陰毛與頭髮一樣，都會自然代謝掉落。而毛多和毛少各有優劣，沒有哪個特別好的說法，只有自己比較偏愛哪一種。

許藍方也說，許多男性聽到女生性慾強，可能立刻就會想到「會不會被榨乾」，但性慾強並不是一件壞事，不隨便亂發洩、隨便亂找人才是重點，總之好壞都在於自己的選擇。