曾有著「新好弟弟」之稱的亞倫卡特（Aaron Carter），在本月5日驚傳陳屍於家中浴缸，享年34歲，讓外界震驚不已。事發當天警方在房間裡找到許多處方藥物及多瓶「高壓空氣罐」，懷疑他的死因並不單純，而警方當時收到的911報案電話也曝光，一名女子在電話中放聲尖叫，再度引發熱烈討論。

根據外國媒體《TMZ》報導，亞倫卡特在去世之前，有人在上周五凌晨2點左右看過他，當時不知道是誰、為何事報警，讓警察找上門，管家聽到門鈴後前去應門並告知亞倫卡特此事，但亞倫卡特並不想理會，還警告管家「沒事不要吵我」便進入房間。後來管家在周五當天都沒有去打擾亞倫卡特，也沒到看到亞倫卡特的身影，直到周六早上才敲門詢問他是否需要早餐咖啡，但一直無人應門，只聽到房內的寵物狗瘋狂吠叫。接著，管家便打開門走入房中，隨後便發現亞倫卡特的遺體躺在房內的浴室浴缸中，嚇得她趕緊報警。

警方透露，亞倫卡特被發現時，浴缸中的SPA噴氣機還持續在運轉，但水的顏色變得不自然，且明顯傳出腐臭味，顯然已死亡一段時間，而管家發現後隨即報案，她在電話中驚慌失措的尖叫大喊「救命！」，警方也立即趕到現場，但沒發現遺書，只找到滿地的「高壓空氣罐」及處方箋用藥；目前警方雖尚未掌握他確切的死因，但會朝向他過去吸毒的方向進行調查，也不排除他殺的可能性。

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