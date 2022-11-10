相隔一年多，昨(9日)清晨夏克立風塵僕僕返台，媒體報導，他此行回來主要是為了處理官司問題，然而過去意氣風發的他被形容憔悴暴瘦，他受訪時坦言這次回台計畫要去中醫診所治療腰痛，原來他先前在大陸拍實境節目太賣力，兩度摔傷影響脊椎功能，如今舊傷復發讓他苦不堪言。

夏克立和黃嘉千16年婚姻今年傳出觸礁，雙方為此對簿公堂，夏克立上月則稱自己在網路世界受到阻礙，發文多次遭不明人士檢舉，讓他無奈收到警告，表示：「看來我應該繼續保持沉默，因為有些人投訴了我的貼文，可能會導致我的Instagram和Facebook帳戶被關閉，或許在我的社交媒體上，我被噤聲了。」

而對於這場婚姻風波，雙方親友各自有不同看法，和夏克立是多年好友的艾力克斯夫妻坦言和當事人雖然很久沒聯絡，仍然會關心，不管媒體或他們社群網站怎麼寫，李詠嫻表示：「我一定要親自跟他聊，我才會相信發生什麼事」，而和黃嘉千有好交情的竇智孔則低調說，目前已進入司法程序，不方便多說話，但覺得黃嘉千很堅強，會繼續支持她。

據《自由時報》報導，人高馬大的夏克立這回返台似乎瘦了一大圈，他表示先前在大陸錄影時，因為心急曾從凳子上摔到地板，為此2015年時曾進手術室開刀治療，最近除了官司纏身，他還舊傷復發，目前照過MRI，發現有兩節脊椎突出，之後會循中醫方式治療，希望能順利治好，也可見他目前確實身心俱疲。