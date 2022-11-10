新華社10日報導，當地時間11月9日下午，大陸國務院總理李克強在金邊和平大廈與柬埔寨首相洪森會談，強調願同柬方密切高層交往與溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，推動中柬全面戰略合作夥伴關係持續健康發展，更好造福兩國人民。洪森表示，柬中是鐵桿朋友，柬方堅定奉行一個中國政策，支持共建柬中命運共同體，願同中方共同辦好明年兩國建交65周年紀念活動，加強各領域交流合作。

李克強表示，中柬傳統友誼深厚，擁有高度政治互信，各領域務實合作成果豐碩。習近平主席2016年成功訪問柬埔寨，2020年為莫尼列太后頒授「友誼勳章」。洪森首相是新冠肺炎疫情突發之際首位訪華的外國領導人，給中國人民留下深刻印象。疫情發生近三年來，他首次出訪即到金邊出席東亞合作領導人系列會議並正式訪問柬埔寨。中方祝賀柬經濟社會取得新的發展。中方一向主張大小國家一律平等，各國都遵守《聯合國憲章》宗旨原則，支持柬方走符合本國國情的發展道路，支持柬在國際和地區舞台發揮更加重要的作用，願同柬方密切高層交往與溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，推動中柬全面戰略合作夥伴關係持續健康發展，更好造福兩國人民。

李克強指出，中方願同柬方以明年兩國建交65周年為契機，辦好「中柬友好年」系列活動。支持柬提升農業科技化、產業化水準，擴大進口柬優勢農產品，推進大項目建設，支援柬加快推進工業化。幫助柬開展掃雷行動，落實好援柬道路、醫療、供水等項目，為柬改善民生提供力所能及的幫助。深化科技、教育、文化等領域合作，增加兩國直航航班，歡迎柬留學生赴華學習。

李克強強調，穩定、發展、繁榮的柬埔寨對維護地區穩定和發展、促進中國和東協關係具有重要意義。中方全力支持柬埔寨作為東協輪值主席國辦好東亞合作領導人系列會議，堅定支持東協團結和中心地位，支持東協主導的區域合作架構，支持東協為促進國際地區和平與發展發揮更大作用。

洪森表示，柬中是鐵桿朋友，柬中友誼得到柬人民擁護支持，雙方合作大有可為。柬方堅定奉行一個中國政策，支持共建柬中命運共同體，願同中方共同辦好明年兩國建交65周年紀念活動，加強貿易、投資、農業、能源、基礎設施、公共衛生、人文等領域的交流合作，推動兩國關係與合作深入發展。柬方尊重《聯合國憲章》關於維護各國主權和領土完整的原則，願同中方在多邊框架下密切協調配合，共同維護地區和世界和平穩定與發展。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

會談後，兩國總理共同見證中柬農業、基礎設施、教育、中醫藥、海關、科技、應對氣候變化等領域十多項雙邊合作檔的簽署，出席金邊至西哈努克港高速公路通車暨配套民生工程項目移交儀式。中柬雙方將發表聯合公報。