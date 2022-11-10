藝名為「雙笙」的大陸女歌手陳元汐擁有甜美嗓音，在微博擁有170萬粉絲，近期還替王鶴棣及虞書欣主演的夯劇《蒼蘭訣》配唱插曲，不過近日網路流傳一段疑似女主角為陳元汐的啪啪影片，該片女性的胸口和她都有一顆痣，遭指稱是公司高層潛規則，對此陳元汐8日蒐證報警，她也描述事發的心情：「的確讓一個沒談過兩段戀愛的女生如遭雷擊」。

網路流傳的啪啪片的女性和陳元汐一樣留著短髮，近拍看時，最明顯的特徵之一，就是在她的左胸口長了一顆黑痣，影片說明還特別提及「當年被公司高層潛規則的黑歷史」，因此有不少人聯想到陳元汐。遭引涉為當事人，陳元汐轉述當下愣住的下意識動作：「好像機械式實行大腦發出的指令，一個個點開對我進行淫穢、汙名個人形象的主頁進行截圖」，並在8日晚間到重慶市公安局報案。

陳元笙8日已到重慶公安局報警。(圖/陳元笙 抖音)

在她報案內容指稱她的抖音帳戶有2張生活照遭盜用，還上傳網路製作不雅照片和影片，經警方受理調查影片中的女子與她無關，也在網路進行打黃舉報，並發布聲明強調會積極採取法律行動維護自身權益，此外，她也對造謠者怒嗆：「自己都不確定是不是的無辜女性肆意評論、意X，將自己惡的凝視化作子彈，打在一個活生生的人身上」、「沒有想過你們惡言的對象在公眾人物身分外，也只是一個喜愛唱歌、和自己性格的小女生嗎？」

陳元笙對詆毀她的言論進行截圖舉報。(圖/陳元笙 抖音)

網友見到這項不幸消息後也替她抱不平：「我真的萬萬沒想到這種事發生在妳身上」、「我X我看過我以為是真的」、「我初中時期的白月光啊，看著妳被造謠後好難過」、「其實最受傷的不只粉絲們，姊姊才是最難受的，只希望人間自由天道在」、「我上次就是聽別人說的，還是兩天前，沒想到結果這麼快出來的」、「我可以作證絕對不是，我當時也震驚了但是絕對不是」。

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