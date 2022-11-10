江蘇上海等地濃霧橙色預警，青浦等地能見度不足50米。圖為上海濃霧。（澎湃新聞）

江蘇上海等地濃霧橙色預警，青浦等地能見度不足50米。圖為上海濃霧。（澎湃新聞）

大陸中央氣象台發布大霧黃色預警，10日清晨至上午，大陸各地出現能見度不足1公里的大霧天氣，其中，天津南部、江蘇北部、安徽東北部、上海、浙江北部以及內蒙古河套地區等地的部分地區有能見度不足500米的濃霧，已發出橙色預警，局部地區能見度不足50米。

上海市10日上午大霧彌漫，大部郊區能見度小於200米，局地最小能見度不足50米，一些建築物仿佛隱身。目前上海大霧橙色預警信號維持。

上海中心氣象台11月10日02時40分更新大霧黃色預警信號為大霧橙色預警信號：受輻射降溫和暖平流共同影響，預計今天上午以前上海大部地區能見度小於200米、局部能見度不足50米，大霧黃色預警信號更新為大霧橙色預警信號。

「@上海市天氣」也發布消息，上海今晨大霧彌漫，大部郊區能見度小於200米，青浦、奉賢、松江最小能見度不足50米，目前上海大霧橙色預警訊號維持，預計今天上午以前局部仍有霧，出行多注意交通安全。白天天氣繼續保持平穩，多雲為主，氣溫還在小幅攀升，預計最高氣溫25℃左右，偏東風3～4級，相對濕度95％~55％，體感較為暖溼。

除了上海，今早大陸全國多地出現大霧天氣。中央氣象台11月10日06時繼續發布大霧黃色預警：預計，11月10日早晨至上午，北京東部、天津、河北東北部和南部、山西東南部、山東西北部和南部、江蘇、安徽東部、上海、浙江北部以及陝西中北部、內蒙古河套地區等地的部分地區將有能見度不足1公里的大霧天氣，其中，天津南部、江蘇北部、安徽東北部、上海、浙江北部以及內蒙古河套地區等地的部分地區有能見度不足500米的濃霧，局地能見度不足50米。

氣象台提醒：

1.由於陸地能見度較低，駕駛人員應控制速度，確保安全。

2.機場、高速公路、輪渡碼頭採取措施，保障交通安全。

3.航行、作業的船舶應加強瞭望，控制航速，保持航行安全距離，謹慎駕駛，確保航行安全。