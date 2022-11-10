饒舌歌手瘦子（陳昱榕）身為團體頑童MJ116的一員，推出不少知名歌曲，深受粉絲喜愛。日前，他和圈外女友登記結婚，於今年9月喜獲明珠，升格當爸。他於昨（9）日與粉絲直播互動，被粉絲問到是否會公開女兒照片，瘦子也做出回應表示「一輩子都不可能。」

瘦子被粉絲戲稱為「行走的賀爾蒙。」不只日前舉辦多場演唱會，更是與圈外女友在今年5月時登記結婚，9月迎來第一個女兒。家庭、事業兩得意。而他更是一個暖男爸爸。過去曾坦言相當心疼妻子懷孕時只能坐著睡覺。此外，當了爸爸後每次出門都想著想趕快將工作處理完成，好回家看著愛女。

瘦子雖然會在公眾場合分享與家人之間的點點滴滴，但他其實相當在乎家人的隱私，他在9日的直播中提到日前與家人出門逛街時，發現有人在偷拍。對此，他罕見嚴肅的表示家人並非公眾人物，不希望有人拍攝他們的照片，甚至是將其放上網路。並指出「一輩子都不會把我女兒照片分享給大家，很抱歉！」坦言是因為「網路上有太多糟糕的人、糟糕的話。」認為「這是他們的安全問題。」不過，他也表示若是沒有家人，自己很樂意和粉絲們合照。

事實上，過去瘦子直言不諱的個性，讓他在網路上金句頻出，也多次分享自己對各類事物的觀點。日前，他就有在IG上發文，表示「自己支持同志，無法認同我價值觀的廠商就不要和我合作。」讓不少網友直呼「太有個性了吧。」