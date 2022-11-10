國民黨台北市前議員羅智強今(10)日在臉書怒批，民進黨基隆市長候選人蔡適應將基隆市的國有地，都當成自己的看板基地。羅智強表示，根據《基隆市廣告物自治條例》，競選廣告要申請許可，並於明顯位置標示許可證字號，但蔡適應「完全沒有申請」，還違反規定，設在路口十公尺的範圍內。羅智強諷刺蔡適應「當候選人就不守法了，當上市長，還得了！？」

羅智強在臉書以「蔡適應，太囂張」為題發文，並寫道「違法看板王，就是蔡適應！整個國有地，都是他看板！市長林右昌，你還不開罰？此人當市長，基隆無法律！」

羅智強提及，不久前，民進黨砍掉國有地的樹木，來露出攻擊國民黨基隆市長候選人謝國樑的廣告看板，當時被踢爆後，民進黨趕緊道歉。沒想到蔡適應死性不改，眼看民調落後，乾脆把基隆市的國有地，都當成自己的看板基地。羅表示，蔡適應的廣告鷹架設在山坡地上、設在道路轉彎處、設在公有圍牆、設在鐵路用地圍籬、設在天橋、設在邊坡等處。

羅智強認為，蔡適應的看板多，只能說他有錢，但拿公有的土地來架設自己的選舉看板，這就是佔納稅人的便宜了。羅提及，根據《基隆市廣告物自治條例》，競選廣告一樣要申請許可，並於明顯位置標示許可證字號，但是蔡適應完全沒有申請，還違反規定，設在路口十公尺的範圍內。羅智強諷刺表示，蔡適應當候選人就不守法了，當上市長還得了。

另外，針對前立委黃國昌說蔡適應勾結黑道施壓國防部賤賣國土，羅智強酸蔡適應「你到底什麼時候要告啊？」