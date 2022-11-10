中華職棒總冠軍賽近日熱情開打，除了各家球迷都湧入棒球場為支持的球隊應援外，棒球隊所屬的啦啦隊也紛紛穿上「戰袍」、使出渾身解數炒熱現場氣氛，相當吸睛。豈料，觀眾的情緒疑似太過激昂，竟接連傳出啦啦隊隊員遭到球迷騷擾、碰觸的消息，讓她們忍不住對外發聲，球團也為此出面要大家「避免身體接觸」引發熱烈討論。

根據《TVBS》的報導，備受歡迎的「樂天女孩」日前到場邊為冠軍賽應援，開心的向觀眾席的球迷伸手打招呼時，一名男性球迷突然抓住團長Rina的手，並與她十指緊扣，讓她嚇了一大跳，也讓眾人相當傻眼；此外，啦啦隊練習生Kira也發生一樣的情況，在出場時突然遭到不明男子抓住手，讓她事後氣得發文，怒嗆「不知道是不是腦袋裝屎，你的變態行為正在降低球迷們的素質，你媽媽知道你在桃園球場偷抓練習生的手嗎？」

對此，樂天桃猿行銷部經理Stanley也出面表示，當天可能因賽況激烈，球迷的情緒也相對熱情，因此確實發生了啦啦隊隊員被觸摸的情況，雖然知道球迷不是惡意，但盡量避免過度的身體接觸，加上現在還有疫情，如果沒有肢體接觸，對彼此也是比較安全的做法。

事實上，Kira雖目前還只是練習生，但甜美的臉蛋與凹凸有致的火辣身材，也讓她圈入大批粉絲，IG吸引超過5萬人追蹤；她更曾多次在社群平台上不吝嗇的曬出比基尼辣照，使她人氣持續狂飆。

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