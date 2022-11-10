【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】JR四國觀光列車「四國真中千年物語」行經德島縣大步危站至香川縣多度津站之間，沿著河流穿越山嶺，途中經過善通寺、金刀比羅宮等千年歷史寺社佛閣，從車窗還能一覽大步危小步危峽谷景緻。

▲四國真中千年物語乘車途中能欣賞鬼斧神工自然美景。 圖：四國旅客鐵道株式會社／來源

▲車上餐飲利用地元食材烹調，展現在地特色。 圖：四國旅客鐵道株式會社／來源

車廂設計以四季色彩為概念，1號車廂「春萌之章」充滿新春翠綠，2號車廂一側為「夏清之章」，另一側白色則為「冬清之章」，3號車廂則是赤紅「秋彩之章」，充滿日式典雅風格。

▲四國真中千年物語3號車廂是赤紅「秋彩之章」，充滿日式典雅風格。 圖：四國旅客鐵道株式會社／來源

沿線許多熱情民眾向列車招手，停靠站之一「阿波川口站」為日本第一狸貓之鄉，當地居民也化身狸貓出現招呼乘客，樸實可愛模樣看著讓人暖心。

▲當地居民化身的狸貓在阿波川口站迎接遊客。 圖：四國旅客鐵道株式會社／來源

搭乘日本觀光列車，不僅能體驗精緻的車廂設計、欣賞四季美景，還能感受在地人的熱情，是種難得的體驗。四國真中千年物語乘車價格約4000日幣，若搭配車上料理合計約1萬日幣，可說高貴不貴。

▲四國真中千年物語1號車廂「春萌之章」外觀能欣賞高雅優美的翠綠色搭配圖樣點綴。 圖：四國旅客鐵道株式會社／來源

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