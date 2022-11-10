美國總統拜登在期中選舉後的記者會中被問及台灣問題(影片41:43處)

美國總統拜登周三說，下星期和中國大陸國家主席習近平在峇里島舉行的20國集團（G20）峰會期間會面時，將討論台灣等美國「紅線」。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，拜登在期中選舉後的記者會中被問及，會不會告訴習，解放軍若攻台，美國會保衛台灣時強調，他不願做出任何重大的讓步。

拜登說，他想和習透過會談，列出雙方的紅線，了解他認為中方的關鍵國家利益是甚麼，而美國的關鍵利益又是什麼，以判斷彼此的利益是否衝突。他並指出，「如果雙方利益衝突，要怎麼解決、如何化解。」而拜登和習近平在下周的G20峰會期間會面，將是自拜登2021年1月入主白宮以來，雙方第一次面對面會談。

華府和北京尚未正式證實，拜習將在峰會期間會談，不過兩人都可望出席。儘管美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已歷經3個月，但美中為台灣問題高度對立。解放軍在裴洛西訪台後，隨即在台灣周邊舉行了大規模實戰演習，而觀察家說，這其實是封台軍演。