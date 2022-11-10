34歲的大陸女星馬思純3年前以《七月與安生》和搭檔周冬雨雙雙奪下金馬影后，人氣火紅，其實她的小阿姨是鼎鼎大名的資深女星蔣雯麗，導演顧長衛就是她的小姨丈，而她媽媽蔣文娟一手將妹妹蔣雯麗扶持成為成功女明星，而蔣雯麗為了感謝姐姐的恩情，之後賣掉公司的所得，分2億人民幣（約近9億新台幣）給馬思純。

近日網友曬出馬思純母親蔣文娟的照片，看起來相當有氣質，蔣文娟本身就是個頂尖的經紀人，幫自己的妹妹蔣雯麗挑腳本、經營人脈與媒體溝通與交換，蔣雯麗的成功與這位在面前一貫默默幫助的姐姐分不開。一開始，蔣雯麗看到北京電影學院的招生簡章之後，從面試中的朗讀到唱歌跳舞，都是姐姐一旁幫忙準備的。

有網友曬出蔣文娟參加自己結婚的合照。(圖/微博)

馬思純與小阿姨蔣雯麗合照。(圖/微博)

回顧1988年至今，蔣文娟一直支持著妹妹蔣雯麗，不同於經紀人，作為姐姐的她任務之餘還要兼顧蔣雯麗的身體，本來蔣雯麗演完《大年夜大年夜宅門》以後，就和顧長衛生個孩子，可蔣文娟看了《黑冰》的腳本後，說服蔣雯麗先演出這部戲再考慮懷孕之事，而蔣雯麗也同意了，最後蔣雯麗演出了有別以往的新腳色，讓她的事業再度迎來高峰。

馬思純和小阿姨蔣雯麗感情深厚，2016年曾傳出蔣雯麗悄悄把公司賣了13億人民幣（約60億新台幣），分給馬思純2億（約近9億新台幣）。丈夫顧長衛知道後很不是滋味。外界推測，姐姐蔣文娟是蔣雯麗的經紀人，蔣雯麗之所以給馬思純大筆金額，大概是想感謝姐姐這麼多年的辛苦與拉拔。

而馬思純能夠進演藝圈得到演出的機會，蔣雯麗也幫了不少忙，據悉，馬思純能演《大宅門》，是因為蔣雯麗放話零片酬出演。在另一部電影《左耳》中，馬思純飾演黎吧啦，據說也是蔣雯麗親自給蘇有朋打電話，讓他給馬思純一次機會，其後，馬思純也透過實力證明自己的演技精湛，不愧當時蔣雯麗的大力幫忙。