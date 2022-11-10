美國期中選舉前，各界預測民主黨可能輸掉眾議院及參議院，但民主黨候選人表現「超乎預期」，連共和黨資深議員都感嘆「絕對不是共和黨浪潮」。英國《衛報》（The Guardian）評論，民主黨本屆上演大「驚奇」。而拜登稱期中選舉對民主來說是「美好的一天」，並表示他已準備好與共和黨人合作。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，拜登在國會兩院議員期中選舉的一天後發表談話，在他前往印尼參加G20峰會後，他將與共和黨和民主黨領導人會面，「討論我們如何在今年剩下的時間裡共同努力。 我認為，對於民主來說，這是美好的一天，」

拜登說，共和黨沒有形成壓倒性優勢。 他說：「我們的民主近年來受到了考驗，但美國人民用他們的選票再次證明了民主就是我們的本色。」、「選民仍然感到沮喪」，但他補充說，他的政府「才剛剛開始」。

「我對公眾將如何更加接受我們所做的事情持樂觀態度，」說。「民主黨人度過了一個美好的夜晚，」「雖然媒體和專家預測會出現巨大的紅色浪潮，但它並沒有發生。」

當被問及他是否考慮在 2024 年競選總統時，拜登說：「我們的意圖是再次競參選，不管這次選舉的結果如何。」 他說他將在明年初確認他是否會參選。