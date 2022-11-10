許多電動車車主會趁購物時替愛車充電，特斯拉車主郭先生日前在好市多購物到一半，突然收到手機App通知車子充電中斷，打開特斯拉的「即時哨兵影像」，發現是隔壁BMW女駕駛偷拔充電槍插到自己車上，他立馬遠端開閃燈、按喇叭，嚇得對方立即縮手。

郭先生在好市多停車場充電特斯拉時，被BMW女駕駛偷拔充電槍。(郭先生提供)

郭先生表示，開特斯拉一年半，第一次遇到這種事，日前到內湖好市多買東西，逛到一半手機的Tesla App突然傳來「充電中斷」的訊息，他從App打開「哨兵即時影像」查看車外鏡頭畫面，見到有二名大媽鬼鬼祟祟，其中一位趁沒人注意時，偷拔他的充電槍，插到自己的BMW上充電，超沒水準的行徑讓他傻眼。

郭先生表示，當下立刻用手機App遠端遙控按喇叭、閃燈擊退對方，拔槍的大媽見狀嚇壞，趕快把偷拔的充電槍插回去，全程只偷充電不到3秒。

這名BMW女駕駛偷拔別人的充電槍，衝不到3秒就被車主發現，閃燈警告她。(郭先生提供)

之後郭先生把擊退偷拔槍大媽的影片貼上特斯拉臉書社團分享，讓許多車友大讚療癒，紛紛留言：「超扯的」、「真沒水準」、「太誇張了，這功能值得了」、「看到她的眼神就知道她在做壞事」、「看了很火大，你在加油會拔別人的油槍嗎？真是夠了」，還有人表示「你怎麼沒有廣播呢？是我就大喊『這邊有人偷拔別人的充電槍』」。