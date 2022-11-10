岡山燕巢警方在通緝犯李男的隨身包內找到微量的毒品。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山燕巢警方於11月8日凌晨1時許盤查一名可疑的男子，未料在過程中，男子假作遞出證件時，突然以身體衝撞員警想要逃跑，但被警員制伏。這名李姓男子是一名通緝犯，有竊盜與毒品前科，訊後移送橋頭地檢署。

47歲李姓男子於8日凌晨1時許騎乘機車行經燕巢區新厝巷內，警方發現李男形跡可疑，疑似在尋找作案目標，於是上前攔查。李男眼見被逮，主動坦承是通緝犯，並假意配合蹲在地上；但過沒多久卻突然起身，試圖衝出員警的包圍。

在一旁警戒的警員見狀隨即將李男壓制，住戶見狀也見義勇為，加入圍捕。李男在突圍未果後，才乖乖接受警方調查。經查，李男是竊盜累犯，他所使用的機車是失竊車輛，高雄、橋頭、屏東地檢署曾經對他發布竊盜通緝。

警方表示，李男之前就有襲警紀錄，個性狡猾。員警也在李男隨身攜帶的包包，找到一級毒品海洛因2小包，以及微量的二級毒品安非他命。警方訊後，全案依毒品、竊盜、竊盜通緝等案移送橋檢。