駕駛人停車都會注意與鄰車的距離，一名女網友表示，昨日下午和家人到板橋百貨公司，購物結束後返回停車場發現隔壁黑色車停得太近，導致他們一家人上不了車，她氣得到百貨服務台廣播2次，在停車場等待30分鐘後，才看到黑色車的車主現身，讓她氣得PO上網公審，但網友看了她上傳的照片後，一面倒挺黑色車主，直呼「黑車停在車格內啊！沒問題啊！」

原PO昨（9）日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨日下午和先生開車到板橋百貨公司，購物結束後返回停車場牽車，發現停在隔壁的黑色車太靠近，導致兩車間距非常狹窄，不僅人無法通行，車門也無法開啟。

有網友分享黑色車主駕駛座旁的空間照。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO被眼前景象氣得直衝百貨服務台，廣播黑色車主2次，她和先生在地下室等30分鐘後，車主才到現場把車移走，令原PO大罵，「車主這水準和素質？一句不好意思都沒有，就默默的把車開走，我真的覺得很不爽，祝福你出門永遠找不到車位，洗完車就下雨沾到鳥屎。」

圖文曝光後，引發上千網友討論，「黑車停在車格內啊！黑車這樣停那裡有錯？」、「停車格內、沒毛病的」、「黑車錯在哪？」、「在停車格內完全沒問題，如果我是黑車車主，我也不會道歉」、「這是停車場設計不良吧！怪車主幹嘛」、「從照片上看來，黑色車的駕駛位旁，也沒多少空間」。

留言中也有一名在該百貨工作的員工表示，百貨停車場的車格，基本上車停上去都能開車門，停車場內ABCD區他都有停過，從未遇過原PO碰到的問題，但他也建議，若真的遇到無法開門的狀況，可先從副駕駛座上車，再爬到駕駛座。