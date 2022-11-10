高端疫苗爭議延燒，國民黨團書記長李德維昨赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反《貪汙治罪條例》、《公務員圖利罪》。具有律師執照的薛瑞元今重砲回擊「李德維委員可能搞不清楚惹到什麼樣的人」，《貪污治罪條例》的圖利罪是5年以上有期徒刑；《刑法》169條誣告罪則是7年以下的有期徒刑，「我一定跟他搞到底（台語），反正我們兩個有一個人會被抓去關」。

薛瑞元今出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪。媒體詢問中華民國防疫學會理事長王任賢近期遭高端提告，但他表示該告的是指揮中心和政府。對此他回應，「人家要吿他，講這些543要做什麼，就好像有人要吿我我，我不能跟他說你去告別人」。

「中華民國台灣的法律制度之下，任何人可以告任何人」，對於國民黨的提告，薛瑞元表示，選舉的操作本來可以不用太理會，倒是李德維委員可能搞不清楚惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員」。

薛瑞元表示，《貪污治罪條例》的圖利罪，是5年以上有期徒刑；《刑法》169條誣告罪是7年以下的有期徒刑，雙方的籌碼不一樣，不過我就跟他梭哈。不管將來他是否離開公職，李德維將來是否做立法委員，「我一定跟他搞到底，反正我們兩個有一個人會被抓去關」。

針對提告的內容，薛瑞元表示他他還沒有看到告發狀，不過從記者會內容來看，國民黨說，政府修改《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，加了疾管署作為可以申請的機構，原因是新冠肺炎以前，依食藥署規定只有藥商可以申請，國外疫苗廠要求新冠疫苗簽約的對象是疾管署，疾管署得為此申請藥商製造。

「我看到這樣覺得不倫不類，疾管署又不賣藥，沒有製造藥品，為什麼要去弄執照？」，薛瑞元說，本來就應該是疾管署可以申請的，所以我們把它改了，而高端本來就是藥商，專案製造不需要通過疾管署，這是非常烏龍的解讀。

針對疾管署幫高端做效益評估報告，薛瑞元表示「這是錯的」，全世界包括美國、英國都有定期做各種疫苗施打後的成效，甚至每個月公布，我們基於同樣的理由，想知道疫苗施打後，到底對於重症、死亡的比例有什麼差異，所以我們也做了各種疫苗的報告，包括沒打疫苗的、打1劑、2劑、混打的，這麼大的資料當然只有國家能做，剛好資料庫也完整，所以就拿出來分析，做出報告。

薛瑞元表示，審查高端保護效益報告的時候，我們已經做出來，當然要提供給審查委員，美國通過審查會議的時候，美國CDC也提出自己的報告給審查委員，這不是對高端，而是對所有疫苗的報告，我們近期內就會公開。