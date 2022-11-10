43歲藝人阿Ben（本名：白吉勝）今年4月挺過太太徐小可（許暐翎）不滿停課標準，嗆政府卻遭大批網友留言謾罵風波後，今(10日)凌晨突曝身體不適送急診，他表示剛剛右側肋骨突然開始劇烈疼痛，接著擴展至右胸暴痛，幸好緊急送醫後，狀況已經舒緩不少，他坦言主因應該是：「以前不善待自己身體⋯現在真的要改變作息」。

阿Ben和徐小可夫妻育有3個子女，7個月前徐小可因不滿停課標準，直播時嗆政府官員「一天到晚練肖話」，意外掀起風波，對此，阿Ben第一時間透過所屬「板凳樂團The Bench Band」經紀人致歉，並說明不是受到輿論壓力而道歉，而是事後自省，認為身為公眾人物的確不應該做出如此不智的行為，6月時夫妻倆合體出席活動，兩人更表示：「政治的東西真的不要碰，因為我不懂，我就是門外漢。」

稍早，阿Ben自曝進了急診室，透露原本昨晚11時就要按照慣例上床睡覺，未料右側肋骨、右胸開始劇烈疼痛，他原本以為是睡姿不良導致，做了伸展運動後還是沒好，直到2點半，阿Ben忍受不住，才請太太帶他到醫院，緊急做了抽血和照X光片。

阿Ben有感而發表示：「謝謝新店慈濟醫院急診室的護理人員及醫師，耐心且貼心的照顧及解說，讓我不那麼害怕。年紀也43了⋯真的要好好照顧自己身體健康，以前不善待自己身體⋯現在真的要改變作息，只要願意現在開始⋯相信一切都不會太晚。」許多粉絲也對這意外嚇了一跳，紛紛留言：「Ben哥保重身體啊」、「God bless!」。