行政院長蘇貞昌日前到龍潭科學園區進行視察，突然宣布第3期計畫正式啟動，更傳出台積電1奈米廠將會落腳在該處，不過國民黨立委萬美玲指出，科學園區擴建有土地徵收、環評、用水、用電等問題，最少可能要6年才能完成，而企業設廠一般屬於商業機密，突然被曝光恐怕會造成困擾，甚至造成此事「見光死」。

萬美玲昨（9）日在臉書表示，台積電將至桃園龍潭科學園區設廠的消息傳的沸沸揚揚，她身為在地立委當然樂觀其成，不希望這件事僅是選舉語言，但科學園區的擴建有許多問題要解決，包括土地徵收、環評、用水、用電等，現在宣布開始籌設，到完成至少可能還要6到7年的時間。

「國科會預計明年八月才會將龍潭園區擴建案籌設計畫報行政院審查，因此看起來台積電龍潭設廠恐怕不是短時間能達成的！」萬美玲指出，設廠這樣的重大投資，對企業來說一般都屬於商業機密，但蘇貞昌、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦等人，在選前突然將此事曝光，極有可能對台積電造成各種困擾，最終甚至可能導致此事見光死。

萬美玲強調，大家都期待台積電在龍潭設廠一事能夠成真，希望政府可以拿出實際支持方案，而不是選前說說、選後空歡喜一場。