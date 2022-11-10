找女友或老婆除了個性、價值觀要契合，若找到能照顧家庭，又能在事業上提供協助的另一半，就再好不過了，《旺好運》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖龍、生肖蛇、生肖馬、生肖雞的女性，不但可以幫助丈夫招財，還能帶動另一半的家庭和事業運勢。

▍生肖鼠

屬鼠的女性，個性溫柔、樂觀，包容力強，能為生活帶來正能量，她們的財運跟事業運都不錯，還能跟著旺夫，提升家裡運勢。

▍生肖龍

屬龍的女性有做生意的頭腦，很會照顧家庭、小孩，與公婆相處融洽，讓老公沒有後顧之憂，如果夫妻共同創業，還能幫忙出謀劃策，是事業上的神隊友。

▍生肖蛇

屬蛇的女性能力強、充滿知性，事業心也強，可以把家裡跟丈夫打理好，能幫助旺夫、讓家庭富足，在求財之路上更順心。

▍生肖馬

屬馬的女性大多熱情奔放，聰明能幹，而且反應靈敏，不論在買賣或獨立創業都可能有不錯的發展，善於理財，而且一生中的運勢越到晚期越旺，偏財運極強。

▍生肖雞

屬雞的女性個性圓融，能把一家子照顧妥貼，最能體現家和萬事興，連帶讓家庭、丈夫都步步高升。