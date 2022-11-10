童仲彥10年前擔任台北市議員時，指稱時任臺北市長郝龍斌妻子高閬仙收廠商價值約500萬元的鑽戒，台灣高等法院更一審依散布文字誹謗罪將他判刑6月，可易科罰金確定，他主張不能再上訴第三審違憲，但憲法法庭審查庭認為他未指出有何牴觸憲法，裁定不受理。

2012年11月15日童在議會總質詢時，爆料指稱承包花博、新生高的承包商，透過劉姓珠寶商送市價400到500萬左右的鑽戒給郝妻，質詢結束後，他又在議會外接受媒體記者採訪，強調他有證人、錄音等，證明高女收受廠商高價鑽戒。

高女認為童的言論未經任何查證，損害她的名譽及社會評價，憤而提起自訴控告童仲彥誹謗罪，童則反控高女涉及誣告罪。

台北地方法院一審將童男判無罪，高院二審改判他拘役59天，經撤銷發回，高院更一審將他判刑6月，可易科罰金確定；童認為不能讓他再上訴的刑事訴訟法規定違憲，且請求對判決定讞案件裁判憲法審查，憲法法庭審查庭裁定不受理。

童仲彥擔任議員時，利用人頭詐取補助費5萬1842元，最高法院將他判刑3年10月確定後，今年3月他已入獄服刑。