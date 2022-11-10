花蓮一名5歲女童日前與妹妹一同在阿姨家門口玩耍，豈料卻遭到剛出獄的同村46歲性侵犯強行脫褲子指侵，父母不知如何是好，循線聯繫新北市無黨籍議員候選人顏維勳，才曝光此起案情。花蓮警方獲報後積極調閱監視器釐清案情，於9日晚間順利逮獲涉案的嫌犯，嫌犯坦承犯行，全案將依法送辦。

顏維勳7日在臉書揭露案情，稱突然收到先前長期關懷的個案聯繫，為一名來自花蓮的媽媽，該媽媽稱家中排行老三的5歲女兒日前與排行老四的妹妹一同在阿姨家門口玩耍，老三卻遭到剛出獄的男鄰居脫褲指侵，老四則全程目擊。

顏維勳表示，遭侵犯的女童返家後相當恐懼，年僅4歲的老四也不清楚發生何事，僅是反覆地向父母表示剛剛有陌生男子對姊姊摸下面，父母聽聞後深感事態嚴重，卻礙於涉案鄰居剛出獄，憂心貿然報警會讓女兒與全家人陷入險境，求助無門的情況下才與他聯繫。

顏維勳也透露，接獲消息後隨即放下選務，驅車前往花蓮幫忙處理，花蓮警方獲報後積極調閱監視器釐清案情。花蓮警方獲報後，也於9日晚間循線逮獲涉案嫌犯，該名惡狼坦承犯行，但因非現行犯，後續將依法函送地檢署偵辦。

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