被稱「煙火哥」的邱姓男子，因為3年前與藍姓女子有車禍糾紛，他製作藍女確診的假訊息傳單發放，也朝藍女潑糞、在公路駕車針對藍女乘坐的車子逼車，藍女提告求償，一審判邱須賠償24萬元，藍上訴後，二審加碼共判邱須賠50萬元確定。

邱男在2018年與藍女有車禍糾紛，但因為賠償問題雙方鬧翻，他心生不滿，多次在藍女居住社區附近施放煙火洩憤，被民眾戲稱為「煙火哥」，檢方依公共危險、恐嚇等罪起訴，法院將他判刑。

沒想到，全國防疫提升為3級警戒的時期，邱男今年5月17日開車在新店區中興路沿途發放假訊息傳單，傳單指稱，藍女是自費快篩陽性確診，她是公務員又不顧他人死活前往新店，「我相信新店會變成第二個萬華」，他還不斷騷擾藍女。

刑事部分，邱銘祥遭依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪等罪，判刑8月及1年，合併執行2年2月。民事求償部分，邱男判賠50萬確定。