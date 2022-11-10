台南議員服務處遭掃射畫面曝光 槍手持衝鋒槍14秒轟30槍騎機車逃（張毓翎翻攝）

台南市凌晨驚爆兩起重大槍擊。學甲區市議員候選人謝財旺服務處，同時也是民進黨籍女兒謝舒凡議員候選人競選總部，今(10日)凌晨遭不明歹徒持槍掃射，根據監視器畫面，一名黑衣槍手騎機車到場後，立刻抄起一把疑似衝鋒槍瘋狂掃射，14秒內狂掃30槍，槍口火光清晰口見，怵目驚心，槍手犯案後立即騎機車逃逸，目前警方正積極追緝中。

據了解，因當時服務處都無人在場，造成服務處鐵門如蜂窩布滿彈孔，警方獲報後前往採證，發現遺留的彈頭為制式槍枝彈頭，由於已經接近選舉時刻，竟有歹徒大膽針對候選人犯案，警方已組成專案小組追查。

台南議員謝財旺與女兒謝舒凡服務處遭掃射畫面曝光 ，黑衣槍手持衝鋒槍14秒轟30槍騎車逃。(張毓翎翻攝)

據了解，謝財旺目前是無黨籍議員，這屆議員選舉，交棒給獲得民進黨提名的女兒謝舒凡接棒參選下屆議員，警方將針對謝財旺父女是否有與人結怨進行深入追查。

未料案發後不久，位於學甲工業區的某家公司也遭槍手開槍，警方也立刻派遣專案人員前往採證’，目前這兩起槍擊案是否為同一人所為，警方正深入追查當中。