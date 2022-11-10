台灣人超喜歡去日本玩，網紅蔡阿嘎近日去日本旅遊後，發現日本疫情後出現10個變化，包括不能站在店家旁邊吃東西、買藥數量有限制、購物袋要收費、無接觸結帳變多、免稅單無紙化、神社洗手改自動化、陸客變少、Google店家營業時間超不準等。

網紅蔡阿嘎昨在YouTube影片上分享，最近去日本旅遊發現跟過去不同的10個大變化，首先是「日本人的英文變差了」，推測是因為疫情的緣故，導致國外觀光客的數量比較少，日本人疏於練習就退步了，以前還可以聽到日本人會使用重點英文單字向觀光客解釋，但這次來幾乎都是一串日文。

蔡阿嘎表示，第二點改變就是「不能站著吃」，大家都知道，以前在日本就不能邊走邊吃，所以大家都會在店家旁的空地站著吃，但現在也不可以了；再來就是「購物袋要收費」，不像以前都是免費的，建議大家可以自備環保購物袋；另日本「無接觸支付」的店家變多，很多地方甚至改採自助結帳。

蔡阿嘎指出，外傳日幣暴跌，但是物價也跟著漲，兩者最後打平，所以沒有省很多，但他個人認為當地物價並沒有想像中漲得多，反而還有點追不上暴跌的日幣；另外令人感動的是「免稅單終於無紙化」，以前在日本買免稅商品，護照上常常會訂滿各式各樣的免稅單，但現在都省去了。

蔡阿嘎也說，去「神社洗手的規矩」也改了，以前需要自己舀水沖手，現在都改用自動流水的方式；此外，日本現在陸客數量很少，遇到的大陸人幾乎都是留學生或在日本工作的人。

蔡阿嘎表示，現在「買藥數量有限制」，許多台人去日本必買藥妝，但現在日本的法律變嚴格，以前感冒藥、頭痛藥或止痛藥可以隨便買，但現在藥妝店若沒有藥劑師的話，那一個人就只能買2款藥物；如果有藥劑師每個人則可以買3至5樣。

蔡阿嘎指出，疫情後的最新發現就是「Google超不準」，過去Google上的日本店家營業時間都很準，但現在許多店家都會提早打烊，而且以前晚上都蠻熱鬧的，除了有藥妝店可以逛，還有各種居酒屋可以吃，但現在不到晚上10點，店家就收得差不多了。